Tabla del descenso de la Liga BetPlay previo al inicio de la cuarta fecha

Se cumplió la tercera fecha de la Liga BetPlay del primer semestre de 2022, y cuando solo hay seis equipos que mantienen el invicto, hay otros que se afanan desde ya por el descenso.

Pues para el año en curso la lucha por no descender se puso más apretada, y no precisamente por el número de equipos inmersos en la conversación sino por la forma en que se definirá el mismo.

Y es que para 2022, todos los equipos tendrán promedio propio, a diferencia de años anteriores en donde los recién ascendidos "heredaban" el de el peor equipo de las anteriores campañas.

No obstante, a la altura en que va el campeonato -siendo algo prematuro para hablar de ello-, los dos equipos que están en puesto de descenso son Unión Magfalena y Cortuluá -justamente los que recién alcanzaron la máxima categoría-.

Con esto, al término de la tercera fecha de la Liga BetPlay del primer semestre, así va la tabla del descenso:

20. Unión Magdalena, 2 puntos, 0.67 de promedio

19. Cortuluá, 2 puntos, 0.67 de promedio

18. Patriotas, 55 puntos, 0.90 de promedio

17. Alianza Petrolera, 61 puntos, 1 de promedio

16. Envigado, 71 puntos, 1.16 de promedio

15. Once Caldas, 71 puntos, 1.16 de promedio

Ahora, los equipos se alistan para los duelos de la cuarta jornada liguera, en donde se destacan los que protagonizarán Alianza Petrolera vs Bucaramanga, Envigado vs Millonarios y Caldas vs Medellín.