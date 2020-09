Tatiana Calderón debutará en las 24 horas de Le Mans

La piloto colombiana Tatiana Calderón se prepara para debutar el próximo fin de semana del 19 y 20 de septiembre en las legendarias 24 horas de Le Mans que contará con su edición 89.

Calderón, que pertenecen a la escudería Telmex Claro, estará al frente de la tripulación del Richard Mille Racing Team en la categoría LMP2, la cual tendrá la participación de 60 autos.

La colombiana estará al mando del prototipo número 50 que será operado por el equipo Signatech, ganador en tres de las últimas cuatro ediciones en la división LMP2.

Adicionalmente, Calderón estará acompañada por la Beitske Visser y la alemana Sophia Floersch. Con Visser hizo equipo en agosto en el circuito de Spa-Francorchamps en la segunda jornada del campeonato European Le Mans Series.

Este será el único equipo femenino den la categoría prototipos, hecho que no ocurría en la prueba desde el año 1991.

Durante la temporada, la colombiana ha participado en dos carreras del campeonato European Le Mans Series, en Paul Ricard y en Spa-Francorchamps.

“Estoy muy contenta de finalmente poder hacer mi debut en Le Mans después de esta larga espera e incertidumbre. Obviamente será diferente en muchos aspectos, pues deberíamos haber corrido en junio y en vez de eso tuvimos las 24 horas de Le Mans virtuales, que como equipo nos ayudaron a preparar mejor la carrera, a conocernos y entendernos mejor. Será una edición inusual pues el formato también será diferente y tendremos que adaptarnos muy rápido porque todo será el jueves, las prácticas libres y la clasificación. No habrá fans, tampoco habrá desfile en el centro de Le Mans, será distinto, pero no deja de ser la carrera que como piloto siempre sueñas correr y estoy muy agradecida con Richard Mille y con FIA Women in Motorsport, que han llevado a cabo esta iniciativa y nos han dado la oportunidad con un gran equipo como lo es Signatech, que ha ganado en la categoría LMP2 en tres ocasiones", manifestó Calderón.