Temas legales frenaron contratación de reemplazo de James en el Real Madrid

El futuro de James Rodríguez sigue siendo una gran incógnita en el fútbol europeo por su ya conocida irregularidad en el Real Madrid y en la casa blanca esperan culminar la actual Liga Española para tomar una decisión con el futuro del volante colombiano, quien tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2021.

Uno de los tantos pretendientes que tiene James es en New Castle de la Premier League inglesa, club que estaba próximo a ser adquirido por un poderoso grupo inversor saudí que iba a montar un ‘nuevo rico’ en suelo británico. Ya tenían diferentes planes para el mercado antes de finiquitar el tema y entre ellos estaba James Rodríguez.

No obstante, al grupo inversor le pusieron un freno de mano y por ahora no se dará esa compra. Incluso no aplicaría para la temporada 2020/21, todo porque desde la entraña de la FA y Premier League pidieron que no se autorice el tema, puesto que algunos de los compradores estarían implicados en el asesinato de un periodista y el tema aún está en investigación.

“Hatice Cengiz, la prometida del periodista Jamal Khashoggi, asesinado a finales de 2018 en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, escribió a la Premier League para impedir la operación, mientras que Amnistía Internacional aseguró que la institución "corre el riesgo de quedar como un chivo expiatorio" si la venta se lleva a cabo. Khashoggi, colaborador del Washington Post y crítico con el régimen saudita, fue asesinado y despedazado en octubre de 2018 en el consulado saudita en Estambul, donde había acudido a buscar un documento”, reseñó la agencia AFP sobre el caso.

Así las cosas, mientras ese caso no se resuelva, las populares ‘Urracas’ de Inglaterra no serán millonarios y el fichaje de James se cae de su propio peso. Ahora, su máximo pretendiente es el Atlético de Madrid y se espera que paguen por él una cifra cercana a los 32 millones de dólares, ya no 40 como hace un año, pues el pase de James se ha desvalorizado por el tema de la pandemia y también por su irregularidad en el fútbol de España.