Abierto de Australia: Elena Rybakina es la primera finalista del certamen

La kazaja Elena Rybakina, cabeza de serie número 22 del torneo, recuperó su mejor versión, que le hizo levantar el título en la pasada edición de Wimbledon, y se clasificó para la final del Abierto de Australia al ganar en una hora y 41 minutos a la bielorrusa Viktoria Azarenka (24) por 7-6 (4) y 6-3.

La moscovita con pasaporte de Kazajistán se enfrentará en la final de este sábado a la ganadora del choque entre la bielorrusa Aryna Sabalenka (5) y la polaca Magda Linette.



"Las condiciones de hoy eran diferentes y no he podido jugar tan agresiva como me hubiera gustado porque la bola no iba tanto", comentó Rybakina en alusión al viento y el descenso de la temperatura que experimentó Melbourne Park en la tarde de este jueves.

Vea también: El Atanasio Girardot es uno de los estadios más temidos del continente



No se inmutó, con su impasible frialdad, a pesar de que a sus 23 años disputaba por primera vez unas semifinales a orillas del Yarra. Arrancó con un vertiginoso juego al saque, con el que ejecutó tres servicios directos, y durante el partido sumó nueve 'aces' a los 35 que había firmado en las rondas previas.



Sin embargo, la bielorrusa, 10 años mayor que su rival, fue la primera en romper después de arrancar el choque con un ritmo de pies endiablado que le ayudó a golpear más limpio y cometer menos errores no forzados que Rybakina, que gesticuló en dirección a su equipo por la falta de sensaciones positivas.



La paciencia de la joven de 23 años tuvo sus frutos y respondió con un doble ‘break’ que fue enmendado por una nueva rotura de Azarenka, el cual le sirvió para establecer la igualada a cinco juegos frente a un público australiano que rozó el lleno en la Rod Laver en el día nacional del país oceánico.

Le puede interesar: Colombia empató con Brasil y aún no asegura su clasificación en el Sudamericano sub-20



El set se decidiría en un juego de desempate que caería del lado de la campeona de Wimbledon después de que en todo momento fuera por delante hasta certificar el 7-4.

No hubo reacción por parte de la bielorrusa, campeona en las ediciones de 2012 y 2013, que sufrió dos roturas después de mantener su servicio en el primer juego. A pesar de su tardío intento por engancharse a un set que estaba cuesta arriba con un 5-3 para Rybakina, dejó escapar la oportunidad de disputar una nueva final de competición ‘major’.



Fue la segunda victoria de la moscovita sobre la tenista de Minsk, después de su triunfo en la edición de 2022 de Indian Wells.



Rybakina se ha impuesto en las tres últimas rondas a sendas campeonas de Grand Slam: la polaca Iga Swiatek, la letona Jelena Ostapenko y la propia Azarenka.