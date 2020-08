ATP propone a Roma aumentar los días de competencia de su Masters 1.000

La ATP de tenis propuso al presidente de la Federación de Tenis italiana, Angelo Binaghi, organizar el Masters 1.000 de este año durante diez días, en vez de los siete actualmente previstos (del 20-27 septiembre), y además con 96 jugadores en el cuadro principal, informó la FIT este martes.

Según lo que confirma esta comunicación oficial, la idea es que los nuevos premios para los deportistas tengan un aporte económico desde la máxima categoría del tenis masculino y así poder brindar más días de competencia.

"La ATP nos ha pedido alargar los Internacionales BNL de Italia con 96 jugadores y tres días más de partidos. (La ATP) también pagaría la diferencia de premios", aseguró Binaghi en declaraciones facilitadas por la FIT.

Igualmente lo que dijo el máximo responsable del Masters 1000 es que se esperará a poder confirmar si habrá ingreso de público al torneo, aspecto que sería clave para no entrar en pérdidas y ayudarse económicamente.

"Volveremos a hablar de esto tras el próximo decreto (previsto a principios de septiembre). Si se nos diera la oportunidad de abrir el torneo al público entonces es algo que nos interesa. De no ser así, son solo gastos superiores y no podríamos hacerlo. Es posible que el torneo no termine el domingo", agregó.

Binaghi consideró que la cancelación del torneo de Madrid, previsto del 12 al 20 de septiembre, abrió nuevas opciones para demostrar el nivel del Masters 1.000 romano.

"Una edición con 96 jugadores convertiría el torneo en algo como un Masters 1.500", dijo el presidente de la FIT.

Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah confirmaron que estarán participando en este torneo europeo después de estar en la gira estadounidense y prepararse además para el cierre del 2020 con el Roland Garros.