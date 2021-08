Djokovic no participará en el Masters 1000 de Cincinnati

El serbio Novak Djokovic, que buscará ganar el Abierto de Estados Unidos para completar el Grand Slam en un año calendario , renunció el lunes a jugar el Masters 1000 de Cincinnati la semana próxima.

El número uno del mundo dijo que necesita más tiempo de recuperación después de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se fue sin ganar ninguna medalla.

'Nole' tiene en su vitrina 20 titulos de Grand Slam y este año ya ganó el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

Djokovic es el último campeón del Masters 1000 de Cincinnati.

Para anunciar su decisión de no jugar este torneo, preparatorio para el US Open, que se inicia a fin de mes, Djokovic dijo en redes sociales: "Quería compartir con ustedes que me estoy tomando un poco más de tiempo para recuperarme después de un viaje bastante agotador desde Australia a Tokio. Lamentablemente, eso significa que no estaré listo para competir en Cincinnati este año, así que centraré mi atención en el US Open y pasaré más tiempo con la familia. ¡Nos vemos pronto en Nueva York!"

Cinco excampeones permanecen inscritos para disputar el Masters 1000 de Cincinnati: el bicampeón escocés Andy Murray (2011, 2008), el ruso Daniil Medvedev (2019), el búlgaro Grigor Dimitrov (2017), el croata Marin Cilic (2016) y el español Rafael Nadal (2013).

El torneo femenino también contará con cinco excampeonas: la estadounidense Serena Williams (2015, 2014), la bielorrusa Victoria Azarenka (2020, 2013), la estadounidense Madison Keys (2019), la española-venezolana Garbine Muguruza (2017) y la checa Karolina Pliskova (2016).