Farah y Cabal, eliminados en las semifinales del Roland Garros

La dupla colombiana Robert Farah y Juan Sebastián Cabal quedaron eliminados en las semifinales de Roland Garros. Los 'cafeteros' cayeron por 7-6(4), 7-5 ante los actuales campeones del US Open, Mate Pavic y el brasileño Bruno Soares, que fueron superiores.

Mire acá: América rescató un empate en su visita a Envigado

Aunque a nivel general el dúo colombiano empezó bien el primer y segundo set, fueron remontados y no pudieron ir a un tercero que los mantuviera en el sueño de jugar una nueva final de Grand Slam.

The dynamic duo marches on...



Reigning US Open Champions @BrunoSoares82 and Mate Pavic are into their first #RolandGarros final as a team, defeating Cabal and Farah 7-6(4), 7-5. pic.twitter.com/LfPHyJ5Yvj