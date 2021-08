Federer será operado de nuevo

Una de las grandes figuras del tenis mundial y favorito de los aficionados del Torneo de Cincinnati, el tenista suizo Roger Federer, confirmó a través de un vídeo que tampoco estará en el Abierto de Estados Unidos después que necesitará una tercera cirugía en su rodilla derecha.

Federer, tras explicar que la decisión de no competir en los torneos de pista dura de Estados Unidos de la Serie US Open era la mejor decisión también estaba convencido que volvería a competir al más alto nivel aunque ahora tenga que permanecer fuera de acción durante "varios meses".

El legendario tenista suizo el explicó que el procedimiento quirúrgico al que se va a someter lo dejará con "un rayo de esperanza" de poder regresar a la competencia.

Federer anunció la noticia el domingo a través de un mensaje de vídeo en Instagram.

"También he estado haciendo muchas consultas con los especialistas médicos sobre mi rodilla, obteniendo toda la información a medida que me lesioné durante la temporada de césped y Wimbledon", señaló Federer. "Lamentablemente me dijeron que a mediano o largo plazo, para sentirme mejor, necesitaría cirugía, así que decidí hacerlo. Estaré con muletas durante muchas semanas y luego también fuera del juego durante muchos meses ".

Federer, de 40 años, que tiene 20 títulos de Grand Slam individuales para compartir el récord masculino con el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, reconoció que existe la posibilidad de que su carrera como jugador termine.

Pero también dijo que rehabilitaría la rodilla con el objetivo de tener la capacidad de volver a competir en plenitud de condiciones.

"Quiero estar saludable, correr con normalidad y darme un rayo de esperanza, también, para regresar a la gira de alguna forma o forma", subrayó Federer. "Soy realista, no me malinterpreten. Sé lo difícil que es a esta edad en este momento hacer otra cirugía e intentarlo".

Federer se perdió más de un año de acción después de que le repararan la rodilla poco después del Abierto de Australia de 2020 en febrero de ese año. Tuvo un procedimiento de seguimiento ese junio.

Regresó a la acción del Grand Slam en el Abierto de Francia a fines de mayo y luego se retiró del torneo después de tres victorias.

Su partido más reciente fue una derrota en los cuartos de final de Wimbledon el mes pasado, y citó la lesión de rodilla al retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El último torneo de Grand Slam de la temporada, el U.S. Open, comienza el 30 de agosto en Nueva York.

Nadal y Djokovic tampoco estarán en Torneo de Cincinnati debido que trabajan igualmente en la recuperación de sendas lesiones que les han impedido competir con normalidad en los últimos torneos.

El campeón español está lidiando con una lesión en el pie derecho y Djokovic se retiró de los torneos de puesta a punto, diciendo que necesitaba descansar y recuperarse después de los Juegos Olímpicos, donde no pudo ganar una medalla.

Federer ganó 16 de sus títulos de Grand Slam entre 2003 y 2010, pero se mantuvo en la cima del deporte o cerca de ella hasta los 30 años.

El legendario tenista suizo ganó el Abierto de Australia y Wimbledon durante un resurgimiento de 2017 y defendió su título en Melbourne Park en 2018, su más reciente campeonato de Grand Slam.

En 2019 perdió un clásico de cinco sets ante Djokovic en la final de Wimbledon.

El lugar de Federer en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos será para Tallon Griekspoor de Holanda, dijo la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA).

El estadounidense Mackenzie McDonald sería el próximo hombre en entrar en el campo si hay otra retirada de un jugador con derecho a entrar directamente al cuadro principal.

Mientras que el canadiense Milos Raonic, número 23 del mundo, que sufre una lesión en el talón de Aquiles, y el año pasado en la Burbuja de Nueva York, fue subcampeón del torneo, tampoco estará compitiendo en Cincinnati.

El ruso Daniil Medvedev, quien ganó el Western & Southern Open 2019 cuando se celebró por última vez en Cincinnati, será el principal favorito masculino del torneo como el jugador número 2 en el Ranking ATP y primer cabeza de serie del torneo. EFE