Fuertes declaraciones de Kyrgios tras positivos de COVID-19 en el tenis

Fuertes declaraciones fueron publicadas por el tenista australiano Nick Kyrgios luego de confirmarse el positivo por Covid-19 de Novak Djokovic y otros tenistas más que estuvieron participando en un torneo de exhibición en Serbia.

El jugador australiano escribió en sus redes sociales que pedía por la salud de cada una de las personas afectadas, pero que lo que había pasado era una gran irresponsabilidad pensando en el virus que ha afectado a todo el mundo.

"Oraciones a todos los jugadores que han contraído el Covid-19. No me digas nada por lo que he hecho que haya sido “irresponsable” o clasificado como “estupidez", Esto es el colmo", fue lo que escribió el tenista en sus redes sociales.

El tenista en días anteriores había criticado los videos que se conocieron de la fiesta que habían hecho los tenistas después de participar en este torneo asegurando que ese no era el liderazgo que debían dar los deportistas en medio de la difícil situación mundial.

El tenista australiano aseguró en un primer momento que no era el momento para organizar un torneo de tenis y menos con público, que esto era irresponsable en medio de la difícil situación que viven muchos países por cuenta del coronavirus.

Igualmente el deportista dijo que no estaba de acuerdo con la confirmación de las fechas para Roland Garros y el US Open, ya que todavía no hay garantías para que este tipo de torneos se realicen, sobre todo el que está confirmado en territorio estadounidense.

El Grand Slam estadounidense está confirmado para disputarse desde el 31 de agosto, después de dos torneos ATP, mientras que el francés está listo para realizarse desde el 27 de septiembre, siendo el último torneo del calendario.