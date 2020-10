Juan Sebastián Cabal volvió a dar positivo para coronavirus

El tenista colombiano Juan Sebasitán Cabal confirmó a través de sus redes sociales que nuevamente dio positivo en la prueba de Covid-19. El deportista después de estar 10 días aislado realizó nuevamente el test que no arrojó el resultado esperado.

El deportistas colombiano aseguró que pese a permanecer en aislamiento la prueba volvió a dar positiva y ahora deberá continuar aislado y esperando la prueba negativa para poder pensar en el remate de la competencia.

"Después de 10 días ayer me hicieron la prueba y volví a dar positivo,me toca seguir encerrado, aislado", dijo Juan Sebastián Cabal.

El jugador aseguró además que estos días ha presentado algunos síntomas del virus, aunque con el paso de los días a disminuido y espera que puedan desaparecer.

"Sigo con síntomas, los he sentido leve, cada vez menos, pero sigo con síntomas. No han sido días fáciles, pero bueno estamos acá, me siento mucho mejor ", explicó el deportista en su cuenta de Instagram.

Finalmente el deportistas de nuestro país envió un mensaje a todos los aficionados y agradeció las muestras de cariño en medio de la situación que está pasando en el continente europeo.

"Quiero agradecerles de todo corazón a todo el mundo por los mensajes, por estar pendientes, yo sé que no los he actualizado mucho pero eran días que no provocaba muchas cosas. Por acá los estaré informando de muchas más cosas y bueno estoy esperando la prueba negativa para reunirme nuevamente con todos", explicó Cabal.

El tenista esperaba llegar a la competencia del Masters del París y al Torneo de Maestros al final del año, pero deberá tener paciencia hasta que su prueba de negativa y su salud este mejor.