La vez que Roger Federer lloró en Bogotá por caos político

El mundo del tenis se vio sacudido este jueves tras el anuncio de Roger Federer. El suizo tomó la decisión de retirarse a nivel profesional, luego de varios meses de ausencia, aquejado por las lesiones que no le permitieron estar al nivel que él quería.

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar, así como las anécdotas que hubo con el del Basilea en sus 24 años de carrera. Una de estas fue la que vivió el propio Federer en 2019 cuando visitó Bogotá para un partido de exhibición.

Roger realizó una gira por Latinoamérica, que incluyó Argentina y México.

Sin embargo, el día de su partido en la capital colombiana, el cual era frente al alemán Alexander Zverev, la situación política del país hizo que dicho encuentro fuera suspendido debido a las condiciones.

Y es que en aquella jornada, el entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, optó por decretar un toque de queda que impidió la realización del partido.

Roger Federer, entonces, anunció en sus redes sociales que el juego quedaría en veremos ante los sucesos que se presentaron.

“Lo siento mucho, en esta ocasión no va a ser posible”, dijo Roger.

Sin embargo, en un documental acerca del suizo, ‘Everywhere is home’, se conocieron más detalles de lo vivido por Federer, quien no aguantó y terminó llorando en el camerino ante la suspensión del partido.

“Quedé en ‘shock’. No iba a ser el partido soñado que se suponía, que debía haber sido y podía sentir que todo se desmoronaba. Regresé al vestuario emocionalmente golpeado y destrozado”.

El considerado mejor jugador de tenis de todos los tiempos, de acuerdo a la escena que se conoció en dicho documental, tuvo que ser consolado por Zverev. Federer entonces voló al otro día a la Ciudad de México para seguir con la gira por Latinoamérica.

Aunque el partido en Bogotá fue aplazado para el mes de marzo de 2020, finalmente el evento debió ser cancelado luego que se decretara la cuarentena general en el país ante la llegada del Covid 19.