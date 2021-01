María Camila Osorio avanzó a segunda ronda del clasificatorio del Abierto de Australia

La tenista María Camila Osorio consiguió su primera victoria en el clasificatorio del Abierto de Australia en un emocionante partido que se disputó en la madrugada (hora de Colombia) de este domingo 10 de enero.

La colombiana superó a la austriaca Barbara Haas con parciales de 6-3 y 3-6 y 7-5 en una hora y 56 minutos de partido con un último set, lleno muchas emociones y quiebres para la deportista cucuteña.

Vea también: A Falcao García lo van a tratar en España: Fatih Terim

Este clasificatorio se está disputando en Dubái luego de que la organización escogiera esta sede por cuenta de las determinaciones del gobierno australiano, que no permitió que esta fase del Grand Slam se jugara en las canchas de Melbourne.

La colombiana ahora se enfrentará en la segunda rodna del clasificatorio a la estadounidense Hailey Baptiste, que en primera ronda superó a la rusa Victoria Kan con parciales de 7-6 y 6-2. El duelo está programado para el martes 12 de enero en horario por definir.

Lea también: Apoyo a Juegos Olímpicos vuelve a bajar en Japón, según encuesta

Esta es la segunda vez que la colombiana disputa la fase de clasificación de este primer Grand Slam del año y espera superar lo hecho en 2020, cuando se quedó en la segunda ronda tras un partido bien adverso.

En el portal digital Match Tenis, la colombiana aseguró que se sintió muy bien en su debut y que ahora espera mantener ese buen nivel para seguir avanzando en el Abierto de Australia y jugar en Melbourne.

"Me siento feliz con la victoria de hoy y agradecida con Dios. Fue un buen inicio de año, me quedo con buenas sensaciones por haber sido capaz de sacar adelante un duelo difícil. Pienso que la clave pudo estar en mi capacidad de luchar todo el tiempo. Sabía que no podía descuidarme en ningún momento, porque en este nivel no te regalan una bola", dijo Osorio.

Lea también: Aíslan a Sergio Agüero por posible contagio de coronavirus

Ahora se espera definir la hora de este segundo partido de María Camila Osorio, quien además es la mejor raqueta colombiana en el ránking de la WTA.