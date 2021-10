"Quiero ser la mejor del mundo y por eso tengo que hacer las cosas muy bien": María Camila Osorio

María Camila Osorio precisó que tiene que seguir mejorando para lograr convertirse en la mejor tenista del mundo.

“Quiero llegar a ser la mejor del planeta y para eso tengo que hacer las cosas demasiado bien. Lo que me queda ahora es trabajo en la parte física y mental, técnica y táctica, que se suman a todo lo que tengo programado”, subrayó.

Le puede interesar: Colombia reconoce que caída de 'Otoniel' no pone fin al narcotráfico y pide ayuda internacional

Afirmó que su tenista favorito es el suizo Roger Federer, a quien admira por su calidad de juego. Confesó que ante la falta de tiempo para practicar, dejó temporalmente otra de sus pasiones, el ukelele.

“Decidí retirarme porque últimamente no he podido llevar el ukelele a los torneos deportivos y cuando regreso intento tocarlo, pero ya no me suena igual. Lo he dejado a un ladito y seguramente más adelante lo retome”, manifestó.

María Camila Osorio confirmó que una de sus estrategias antes de competir, es estar lo más tranquila y relajada posible.

“En el último torneo en Tenerife (España), busqué esa tranquilidad inmensa en la playa y en la tarde me conectaba con el partido. Entre más tranquila estoy, mejor me funcionan las cosas y puedo mostrar mi juego”, destacó.

La tenista concluyó que descansará varios días, con el propósito de superar desde la parte física algunas molestias que ha tenido en los últimos partidos.