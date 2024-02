El tenista español Rafael Nadal aseguró este miércoles que Roland Garros es uno de sus objetivos y que también la gustaría poder jugar los Juegos Olímpicos de París, tras reiterar que todavía no ha decidido si 2024 será su último año.

"No lo tengo decidido al 100%, siempre he dicho que tiene toda la pinta, no sé los eventos que me quedan por jugar, intuyo que no son muchos, pero no lo puedo confirmar", dijo Nadal en una entrevista con el programa El Objetivo, del canal español La Sexta.

"Igual dentro de tres meses estoy sano y disfrutando y quiero seguir", dijo, aunque admitió que "con el historial se me hace difícil pensar en ese escenario".

"Mi sensación es que no me quedan muchos eventos por jugar", reiteró el ganador de 22 Grand Slams, quien, sin embargo, aseguró que "Roland Garros es uno de mis objetivos".

"Me gustaría jugar las Olimpiadas también", afirmó el ganador de 14 torneos de Roland Garros.

Nadal matizó que no está "100% seguro", pero cree que sí acudirá a París 2024, si está en buenas condiciones.

El tenista español reiteró que "la ilusión es retirarme en las pistas y saber que estos torneos son realmente los últimos, pero es difícil planificar todo eso, con lo cual no lo sé", concluyó.

Nadal se rinde ante Djokovic

En sus declaraciones, Nadal cree que el serbio Novak Djokovic es el mejor de la historia y que proyecta una imagen que "es peor de lo que es realmente".

"Los números dicen que sí, para mi sí (es el mejor de la historia)", dijo.

Nadal afirmó que "la imagen que proyecta es peor de lo que es el realmente, creo que es una buena persona, con sus errores porque creo que con su comportamiento los acentúa, pero creo que es bueno".

