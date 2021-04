Se jugaron los partidos de la segunda ronda del clasificatorio de la Copa Colsanitas WTA 250 de Bogotá que no permitió la llegada de la tenista colombiana Yuliana Monroy al cuadro principal del torneo que comenzará este lunes 5 de abril.

La colombiana Monroy perdió ante la española Lara Arruabarrena después de un doble 6-0 en el encuentro de la segunda ronda del clasificatorio, allí la tenista europea mostró la superioridad de su juego en este torneo de la WTA.

La ibérica, ganadora de la Copa Colsanitas en 2012, es una de las grandes favoritas en esta edición, ya que no estarán Carolina García y Nadia Podoroska, esta última por lesión pese a haber llegado a la capital colombiana.

Con este resultado, las colombianas en el cuadro principal serán: María Camila Osorio, Jessica Plazas y Emiliana Arango, siendo la cucuteña la gran favorita después de lo que fue presentación en la edición del torneo de 2019.

Precisamente, el duelo principal de este lunes 5 de abril será el enfrentamiento entre Emiliana Arango y la china Yafan Wang, quien es la octava preclasificada, y que será el primer duelo entre estas dos deportistas.

Con relación a este debut, Emiliana habló de este reto en Bogotá y dijo "me he sentido muy bien entrenando, estoy muy emocionada por esta oportunidad y daré lo mejor de mí. La altura puede marcar la diferencia, les afecta más a unas personas que a otras, en mi caso particular espero sacarle el mejor de los provechos".

Resultados del día 4 de abril:

Harmony Tan (FRA) venció a Dalila Jakupovic (SLO) 6-2 y 6-2

Lara Arruabarrena (ESP) venció a [WC] Yuliana Monroy (COL) 6-0 y 6-0

Giulia Gatto-Monticone (ITA) Vs. Marie Benoit (BEL)

Nuria Parrizas Diaz (ESP) venció a [12] Maria Melnikova (RUS) 7-6(2), 4-6 y 6-1

Daniela Seguel (CHI) venció a Katharina Gerlach (ALE) 6-1 y 6-1

Chloe Paquet (FRA) venció a [9] Robin Anderson (USA) 3-6, 6-3 y 6-2