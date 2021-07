"Vivir el sueño de niña es muy emocionante": María Camila Osorio 

La tenista María Camila Osorio vive uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. La colombiana, con participaciones en Roland Garros y Wimbledon, demostró que con 19 años tiene un futuro que puede convertirla en referente del tenis femenino de su país.

En los micrófonos de RCN Radio, la deportista habló de estos primeros resultados en los torneo de Grand Slam y lo que significó llegar a hacer estas buenas presentaciones en su primer año en la categoría máxima del tenis femenino mundial.

"Uno trabaja para eso, esta era la meta, pero cuando pasa, uno a veces no lo cree. Yo le doy gracias a Dios porque mi meta al final de año era estar entre las 100 mejores y la verdad es que todo ha pasado muy rápido, ha sido un año de muchas bendiciones", dijo la colombiana.

De lo que significa para ella poder estar en la élite del tenis femenino y poder cumplir esos sueños que tenía en el inicio de su carrera deportiva, María Camila aseguró que "vivir ese sueño que uno tiene de niña de jugar el Roland Garros y Wimbledon, cuando uno tiene la oportunidad de pisar la cancha de esos dos torneos es una emoción muy grande poder hacerlo".

En cuanto al trabajo de su familia, del acompañamiento que le han dado y de la fortaleza que le brindan en este año de competencia, la deportista cucuteña aseguró que su papá siempre ha sido su psicólogo y que todos los días aprende mucho de él.

"Yo no tengo psicólogo, pero el que cumple esa tarea es mi papá. Él me ayuda mucho, desde pequeña me ha dado la confianza de estar pendiente de mi, en mi tenis y cuando entro a una cancha no trato de enfocarme en los errores, sino en buscar soluciones, él siempre me ha dicho el que se pone bravo pierde", explicó María Camila.

Con relación a las lesiones que tuvo en la gira de polvo de ladrillo y de hierba, Osorio dijo que esto fue lo más difícil para ella en los torneos europeos, pero al final logró sacar adelante su participación en los diferentes retos que se puso.

"Eso fue lo más duro de esta gira, yo jugué el primer torneo de Belgrado y empecé con una molestia en el cuádriceps, pero no me incomodaba tanto. Así jugué Roland Garros, me retiré del torneo previo a Wimbledon, pero días antes de este Grand Slam no me molestó tanto y bueno logré jugar sin problema. Ahora voy a fortalecerme mucho más para evitar molestias", dijo la deportista.

María Camila también fue sincera y habló de eso que todavía le hace falta mejorar. Por su puesto asegura que todos los días hay una mejoría importante, pero que todavía hay mucho por superar en su tenis.

"Creo que todo, yo siento que tengo mucho más por mejorar, estoy muy joven todavía, seguramente la parte física, ser más fuerte en mi saque, ser más segura en la cabeza, confiar más en mi y bueno siento que voy muy bien", dijo la deportista.

Finalmente, la cucuteña envió un mensaje para esos nuevos tenistas y aseguró que "lo más importante es trabajar por lo que uno quiere y buscar siempre ser feliz haciendo lo que se escoge, lo más importante es que disfruten que se diviertan, cuando uno hace deporte lo mejor es que pueden divertirse en la cancha esto no deja de ser un juego y lo mejor siempre será gozarse".