Titular de la Selección Colombia para el partido con Uruguay por el Sudamericano: vuelve la figura

La Selección Colombia inicia su participación en el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub 20 ante Uruguay -el mejor equipo del torneo-, siendo el tercer partido de la jornada tras el Venezuela vs Paraguay y Brasil vs Ecuador.

El partido, que tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se jugará a partir de las 8:00 p. m., y el entrenador Héctor Cárdenas ha definido la nómina titular para enfrentar a los Charrúas.

Hay varias novedades en el combinado patrio, pues la más importante es la reaparición del mediocampista Gustavo Puerta, quien pagó fecha de sanción ante Argentina -mientras ultimaba detalles de su traspaso al Bayer Leverkusen de Alemania-.

Asimismo, es importante la ausencia de Daniel Pedrozo, quien será reemplazado por Fernando Álvarez, acompañado del indiscutible Kevin Mantilla -otra de las figuras de campeonato-.

Titular de Colombia contra Uruguay por el Sudamericano sub 20

Luis Marquines; Edier Ocampo, Fernando Álvarez, Kevin Mantilla, Andrés Salazar; Juan Castilla, Gustavo Puerta, Jhon Vélez, Alexis Castillo Manyoma, Óscar Cortés y Ricardo Caraballo.

Cabe recordar que en este hexagonal final, los cuatro mejor posicionados serán los clasificados a la Copa del Mundo que se disputará en Indonesia. Asimismo, no habrá final sino que el campeón será el combinado que más puntos haga tras los cinco partidos correspondientes.