'Todas las denuncias que hice me costaron mi puesto en la selección': Isabella Echeverri 

La colombiana Isabella Echeverri, quien se encontraba en Rayadas de Monterrey, sorprendió a todos en el fútbol femenino tras anunciar su retiro de las canchas después de muchos años como profesional y tener experiencia en ligas como la española.

La jugadora estuvo en los micrófonos de RCN Radio y habló de esta decisión de dar por terminada su carrera asegurando que ahora espera cumplir con otra función dentro del deporte que le hizo tan feliz.

"Pasó que ya necesito de retos nuevo en mi vida, estaba sintiendo que la cancha dentro se me estaba quedando pequeña y tengo muchos sueños que cumplir, y espero seguir impactando muchas más mujeres afuera de ese rol de ser futbolistas", dijo Isabella.

De la sensación que le queda de la selección Colombia, a la cual no volvieron a llamar desde el título de los Juegos Panamericanos, Isabella confirmó que estando en buenos momentos deportivos no fue tenida en cuenta y que eso la lleva a pensar que en realidad si estaba vetada.

"Todas las denuncias me costaron mi puesto en la selección, tuve momentos de rendimiento muy altos y no me llamaron y lastimosamente si me voy vetada de la selección, pero no guardo rencor, ni me arrepiento de nada de lo que dije", explicó la exjugadora.

De si las lesiones ayudaron a acelerar es decisión del retiro, Isabella confirmó que fue un punto que la hizo pensar mucho teniendo en cuenta que ya no tenía la regularidad de antes y que ahora solo piense en aportar de manera distinta al fútbol femenino.

"si la verdad es que es un poco de todo, justo después de los Juegos Panamericanos tuve muchas lesión, las no convocatorias a la selección y seguir con estas lesiones me ayudaron a dar un paso al costado, fueron muchos meses pensándolo y estoy feliz con la decisión", explicó Isabella.

Finalmente Isabella confirmó que todavía no tiene definido su futuro y que espera primero reconocerse en este nuevo rol para poder tomar decisiones que ayuden a seguir aportando a un cambio real.

"Este mes me lo estoy tomando de tranquilidad, no sabes quien eres fuera de ser futbolista. Quiero encontrar quien es Isabella para saber quién es después de ser futbolista profesional, pero ahora me la tomo con calma porque es un proceso. Ser entrenadora no me llama la atención, yo he estudiado mucho el fútbol y quiero estar en lugares administrativos para hacer cambios", finalizó Isabella.