Tolima sorprendió al Cali y lo derrotó en Palmaseca

Uno de los duelos más interesantes que permitió la segunda fecha de la Liga BetPlay fue el que protagonizaron Deportivo Cali y Deportes Tolima en el estadio Palmaseca, el cual dejó un 1-0 para los 'pijaos'.

El compromiso, que representó la reedición de la más reciente final del fútbol colombiano, dejó ver mucho juego en la mitad del campo, en donde ninguno de los conjuntos logró inquietar con claridad el arco rival.

Fue a los 19 minutos la primera llegada de la visita a través de Yohandry Orozco, con un remate que no vio puerta y que respondió un par de minutos más tarde el central del Cali Jorge Marsiglia.

Más tarde Michael Rangel tuvo una de las opciones más claras pero su remate fue bien atajado por el portero Humberto Acevedo, y en el rebote, Orozco no pudo capitalizar.

Ya en la segunda parte, de nuevo fue Tolima el equipo que más trabajó para llevarse el resultado, y a los 47 minutos Andrés Ibargüen puso de cabeza el 1-0 para los dirigidos por Hernán Torres.

Luego Sebastián Leyton procuró empatar para los dueños de casa pero su remate no fue fructífero, y más tarde Gustavo Ramírez trató de aumentar la ventaja pero no tuvo éxito.

A un minuto del final Balanta tuvo el empate para el Cali tras un remate de cabeza pero este se fue desviado, y tras los cuatro minutos de adición, no hubo más opciones de gol. Fue 1-0 para Tolima en el estadio Palmaseca.

De tal manera, los tolimenses alcanzaron tres puntos en el torneo, mientras los vallecaucanos no han sumado y ya se alistan para el próximo reto. Medellín vs Cali y Tolima vs Unión Magdalena son los duelos que se vienen por la tercera fecha.