Top 5 de las selecciones más costosas del Mundial de Qatar

A mediados de junio se llevaron a cabo los dos partidos correspondientes a los repechajes intercontinentales, los cuales desencadenaron la clasificación de Australia y Costa Rica, que dejaron en el camino a Perú y a Nueva Zelanda, respectivamente.

De tal forma, quedaron definidas las 32 selecciones que disputarán el máximo torneo de fútbol a nivel mundial, el cual por primera vez se llevará a cabo en Qatar, y de igual manera con una fecha poco habitual -a fin de año-.

Así las cosas, la aplicación Transfermarkt ofreció el ránking de las selecciones mejor avaluadas para la Copa del Mundo a realizarse, en donde llama la atención que es de más de un billón de euros la diferencia entre la más y la menos costosa.

Cuáles son las cinco selecciones más caras del Mundial Qatar 2022

1. Inglaterra, 1.3 billones de euros

2. Francia, 1.1 billones

3. Brasil, 1 billón

4. Alemania, 837 millones

5. Portugal, 765 millones

Es menester que no habrá enfrentamientos en la fase de grupos entre dos selecciones presentes en este selecto grupo, por consiguientes, se espera que a partir de octavos de final empiecen los cruces entre los que aparecen como los combinados mejor avaluados.

Cuáles partidos se jugarán el día inaugural del Mundial

Cabe recordar que la Copa del Mundo dará inicio el 21 de noviembre con los compromisos Senegal vs Países Bajos, Inglaterra vs Irán, Qatar vs Ecuador y Estados Unidos vs Gales; entre tanto, la gran final del torneo está pactada para el domingo 18 de diciembre.