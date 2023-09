Tottenham Hotspur se pone en venta: pide unos 4.600 millones de euros

Daniel Levy, dueño del Tottenham Hotspur, afirmó que estaría dispuesto a escuchar ofertas por el club si fueran lo mejor para el equipo, además de confirmar que en los últimos años ha rechazado propuestas de Oriente Medio, Extremo Oriente y América.



Levy, que posee el 29,88 % de Enic, la empresa que tiene el 87 % del Tottenham, aseguró en una entrevista con Bloomberg que no planea irse del club en estos momentos, pero que escucharía propuestas si fueran en beneficio de los 'Spurs'.



"No tengo un interés real en irme del Tottenham, pero mi deber es considerar lo que nos puedan proponer, porque no va sobre mí esto, va sobre lo que sería lo mejor para el club", dijo Levy.

"Manejamos este club como si fuera una empresa pública. Si alguien quiere hacer una propuesta seria, la directiva del Tottenham la consideraría, y si creemos que es lo mejor para el club, estaríamos abiertos a cualquier cosa", añadió el mandatario.



Según medios ingleses, Levy valoraría el Tottenham en torno a los 4.000 millones de libras (4.600 millones de euros), una cantidad por encima de lo que se vendió el Chelsea, pero por debajo de lo que ofrece Catar e Ineos por el Manchester United.

Levy ya se reunió con Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, a principios de año para explorar una posible compra de una parte del Tottenham, pero la negociación no fue a mayores.

