Tour de Francia confirmó los tres equipos invitados para edición 2021

El Tour de Francia tendrá 23 equipos en su próxima edición, uno más que la pasada, ante el aumento de participantes permitido por la Unión Ciclista Internacional (UCI), indicaron este jueves los organizadores.

Gracias a esta derogación, que permite acoger en estas carreras un máximo de 184 ciclistas, frente a los 176 autorizados hasta ahora, los organizadores del Tour han decidido invitar a tres equipos franceses, B&B, Arkéa y Direct Energie.

Se suman a los 19 equipos WorldTeams, la primera división, y al Alpecin, que acabó en 2020 primero la clasificación de la UCI entre los de ProTeams, la segunda división.

Los 19 equipos WorldTeams son los franceses AG2R, Groupama y Cofidis, el kazako Astana, el Bahrain, los alemanes Bora y DSM, los belgas Deceuninck, Wanty y Lotto, los estadounidenses Education First y Trek, el británico Ineos, el Israel, el holandés Jumbo, el español Movistar, el australiano BikeExchange, el sudafricano Qhubeka y el emiratí UAE.

⭐ 19 + 1 + ... ⭐



💛 Here are the teams that will take to the start line at #TDF2021!



💛 Voici la sélection des équipes du #TDF2021 ! pic.twitter.com/uThytZNu91