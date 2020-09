Tour de Francia: Pogacar dejó al Jumbo Visma en estado de "shock"

Un mazazo inesperado, una decepción que nadie imaginaba, y mucho menos después de tres semanas de dominio en la carretera. Los hombres del Jumbo Visma, de Primoz Roglic, entraron en estado de "shock" tras perder el maillot amarillo en favor de un terremoto llamado Tadej Pogacar.

Quien menos se lo podía creer era el propio Primoz Roglic, líder desde la novena a la vigésima etapa. Las piernas no funcionaron el día que no podían fallar y fue determinante para sufrir una derrota incurable, ya que tenía el Tour al alcance de la mano.

"Estoy decepcionado con el resultado pero también lo di todo. Me quito el sombrero ante Pogacar, que sido el mejor y ha demostrado su fortaleza. Espero que el público se haya divertido y disfrutado viendo este Tour".

Diplomático Roglic, quien tal vez contrastaba en ánimo con otros compañeros que no pudieron rematar el Tour con el jersey amarillo del líder por el que trabajaron durante todo el Tour.

El neerlandés Tom Dumoulin hizo una crono impresionante, marcando el mejor tiempo, hasta que llegó Pogacar como un cohete y acabó con sus ilusiones.

"Primoz se sentía muy bien esta mañana, tenía confianza y estaba listo para la contrarreloj. Creo que hizo una buena contrarreloj, no la mejor, pero sí buena, y pensamos que sería suficiente, pero Pogacar ha estado a un nivel diferente al nuestro".

Dumoulin, campeón del mundo contrarreloj en 2017, no escondía la decepción general en su escuadra, conmocionada por el golpe recibido a 24 horas de llegar a París.

"Estamos muy decepcionados, lo habíamos hecho todo bien durante tres semanas. Estábamos aquí para ganar el Tour y lo teníamos todo bajo control. Primoz lo dio todo hoy pero no fue suficiente. Es muy decepcionante pero así es, es deporte ".

"La Mariposa de Maastricht" admitió que "nadie se podía imaginar este desenlace".

"Estoy impresionado con la actuación de Tadej Pogacar. Cuando entré en meta supe que no había hecho una gran escalada, pero esperaba ganar o estar muy cerca de la victoria, pero Pogacar me tomó más de un minuto así que (...) me sorprendió mucho su rendimiento, estuvo muy fuerte, enhorabuena, eso es todo lo que podemos decir".

El belga Wout Van Aert, ganador de 2 etapas en este Tour, no lo pasó nada bien viendo la imagen del líder de su equipo siendo batido segundo a segundo por Pogacar.

"Ver a Primoz Roglic sufrir así (...) Para mí ha sido otro Roglic. Perder así el último día es realmente difícil. Tadej Pogacar fue mucho más fuerte. Es muy decepcionante. También es una sorpresa total para nosotros".

La sorpresa fue mayor tras haber visto a Roglic en la salida tranquilo y confiado, aún sonriente.

"Todavía nos reíamos. No había nada que indicara que se encontraba peor. Estábamos listos para terminar, pero fuimos derrotados por un Pogacar impresionante. Trabajamos durante tres semanas por esta camiseta amarilla, así que es una gran decepción ".