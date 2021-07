El pesista colombiano y ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, Luis Javier Mosquera, aseguró que el trabajo constante y la disciplina de muchos años dieron sus frutos.

En diálogo con RCN Radio, el doble medallista olímpico manifestó que “la verdad es que me siento muy agradecido de poder compartir mi experiencia. Me encuentro muy bien y agradecido con Dios por esta bonita oportunidad y esta bendición que me da”.

En ese sentido, dijo que “no fue fácil, le metimos corazón y empeño. Hubo constancia y disciplina para que todo saliera bien. Todo el esfuerzo y la dedicación que le metí a todos estos años, valió la pena, estuvimos muy cerca de la medalla de oro, pero así es el deporte y hay que seguir adelante, luchando para poder conseguir el oro después. Esa es ahora la gran meta”.

Mosquera agregó que “yo me propuse que en los Juegos Olímpicos de Tokio tenía que montarme en ese podio sí o sí... lo tomé como si hubiese sido la última competencia”.

“Me enfoqué 15 días antes, me alejé de las redes sociales porque son muy dañinas, puede que ayuden, pero yo preferí alejarme para no saber nada de nadie y así enfocarme en un 100%. Había mucha gente que nos cayó encima, tenían sus preferencias y fueron momentos difíciles, por eso decidí alejarme y solo dedicarme a mi trabajo y a mi familia”, manifestó el pesista colombiano.

