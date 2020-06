"Tremenda pedaleada me pegué con Rigo": campesino Iván Darío Jiménez

Iván relató que de forma inicial se le pegó a la moto pero ya se dio cuenta después Rigo.

“En ese momento Rigo se preguntó en que viene ese hombre porque se asustó y ya empezaron a grabar el video; y en la entrada a mi casa ya me despedí y le dije Rigo que este muy bien, y me dijo no vení que voy hablar unas palabras con voz y le pareció muy raro viéndome con zapatos y yo siguiéndole la rueda”, manifestó.

Confirmó que a sus 54 años sale en su bicicleta y ese día coincidió que se encontró con Rigoberto Urán.

“Tremenda pedaleada me pegué con Rigo, estuvo muy buena, yo me le colgué primero a la moto, porque mi deseo era tratar de andar un rato con el, porque el paso de Rigo es muy duro y muy ligero, al estar haciendo la contrareloj para el Tour, pero quería era andar un rato a rueda de él y fue un privilegio que desea tener uno en la vida al ser él una persona muy importante, por lo que este día fue muy especial para mí", recordó.

Destacó además que le hizo la invitación a Rigo para que viniera al trabajo pero fue una gran sorpresa verlo en el cultivo de flores.

“Yo le hice una invitación a Rigo que si quería venir a la empresa y conocer el día a día de un trabajador en una empresa flores, pero no me imagine que aceptaría al otro día, eso fue una sorpresa tremenda y me pareció muy bonito de gesto de venir a la empresa”, manifestó.

Afirmó que son muchos los ciclistas profesionales de Antioquia los que salen a recorrer las carreteras de este sector por sus condiciones físicas.

“Aquí vemos constantes corredores porque estas carreteras tiene muchos lugares montañosos y planos también y eso les gusta”, indicó.

Iván Darío Jiménez Jaramillo, destacó la humildad de Rigoberto Urán, porque a todo el que ve lo saluda y eso es muy valioso y es la misma persona donde quiera que esté.

“Mi bicicleta es una normal con cambios, rines y llantas normales, pero no tan buena como se dice para la carretera, como las que utilizan los ciclistas en las competencias importantes.

A su vez mostró su alegría luego que el pedalista Urán le anunciara que le regalaría una bicicleta.

“Si ya me la regalaron pero me la están haciendo a mi medida, porque me invitó a correr el tour de GO RIGO GO! Si tiene la oportunidad de hacer este año”, puntualizó.