'Tren' Valencia le responde a James por su excusa del "frío" en Alemania

Este domingo se conoció el campeón de la Champions League luego que Bayern Munich se impusiera por la mínima diferencia ante el PSG en Lisboa con una soberbia actuación colectiva similar a la que mostró en el remate de la temporada.

Adolfo ‘Tren’ Valencia fue uno de los colombianos que tuvo el privilegio de vestir los colores del equipo bávaro y respondió sobre la famosa frase de James Rodríguez en la semana anterior donde decía que no se pudo acostumbrar al frío y la cultura alemana. Además, mostró su regocijo por el título del elenco teutón.

“Mbappé y Neymar tuvieron muchas opciones. Bayern se replegó bien en los últimos minutos y es un justo campeón. En el Bayern todos tienen mérito, porque es un equipo en el que todos luchan", señaló en primera medida en diálogo con ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio Cali.

Sobre jugar en el Bayern Munich e indagado por James, contó: “Lo que me gusta del modelo alemán, es la disciplina. Allá no llega un jugador por llegar, tienen un fútbol serio, son ganadores y no regalan nada… El frío no me dio tan duro en Alemania, porque viví muchos años antes en Bogotá. Salí del Bayern, porque hubo cosas en mi contrato que no me gustaron", agregó.

“En esa época en Alemania, di con unos directivos muy buenos. Llegué a un equipo dónde querían. La diferencia entre Alemania y Colombia, es la disciplina y organización que tienen, están en otro nivel”, contó sobre su salida del balompié germano.

Y cerró con un mensaje para las figuras del presente: “Nosotros le dimos el paso a la nueva generación de futbolistas. Me siento orgulloso de lo que ha logrado James Rodríguez y lo que está haciendo Falcao”.