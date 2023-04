No fue el mejor partido del Deportivo Cali, pero ganar era lo más importante. Venció a Unión Magdalena, uno de sus rivales directos por el descenso, y Jorge Luis Pinto siguió al frente del conjunto 'azucarero' tras insinuar días atrás que podía dejar el cargó si no había triunfo ante los samarios.

El entrenador sacó un poco la cabeza, luego del 2-1 en la fecha 14 en la Liga Betplay, pero reconoció que la situación no anda bien en el cuadro verdiblanco. "Sentirme bien, no puedo sentirme bien, eso está claro", dijo Pinto ante los medios.

"Tengo la responsabilidad tanto para el club, como todo el mundo, la afición y para mí. No estamos bien, ganamos, estamos felices, pero no estamos bien y en eso sentimos la responsabilidad de las cosas".

Si bien se le notó más tranquilo en rueda de prensa, no quiso sobredimensionar la victoria ante Unión Magdalena, viendo el momento difícil que atraviesa el Cali. "Puede ser que estemos un poco tranquilos; totalmente no, en eso tengo las cosas claras. Yo no vine acá a quedar de trece o de doce, y eso me mortifica, pero eso también me alegra (la victoria)”.

Deportivo Cali tendrá en la próxima fecha otro reto difícil, enfrentando como visitante a Alianza Petrolera, equipo comprometido en la parte baja de la tabla del promedio.

"Le digo con honradez y no he tocado ese tema con mis jugadores; debemos estar pendiente de los puntos que tenemos que ganar y echar para arriba, no quiero ponerme a hablar del promedio. Ya la competencia dirá las cosas”, finalizó.