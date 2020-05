Tulio Gómez respondió por la continuidad de Guimaraes en el banquillo del América

En medio de la incertidumbre que atraviesa el fútbol colombiano por cuenta de la suspensión de la Liga Betplay a causa de la pandemia del coronavirus y el incierto futuro de la competencia, en América de Cali viven una situación incómoda por la continuidad de piezas claves de su equipo.

Alexandre Guimaraes es una de las grandes preocupaciones de la directiva porque su contrato termina en el mes de junio, pero sin competencia oficial, especialmente en el plano internacional, su renovación se hace difícil por el tema económico.

Al respecto, Tulio Gómez dejó unas cortas palabras sobre la realidad del club: “Estamos esperando que a fin de mes el Ministerio del Deporte nos autorice entrenar… A mediados de junio sabremos (sobre Guimaraes), esperamos tener una certeza y poder conservar el cuerpo técnico", expresó en el programa ‘Zona Libre de Humo’, al tiempo que manifestaba su preocupación por el club.

Por su parte, en el mismo espacio, Guimaraes también puntualizó lo que él piensa de su futuro y las negociaciones con el club vallecaucano: “Lo que pasa es que todos teníamos un panorama antes de toda esta pandemia, teníamos un panorama muy claro. Al momento que terminaba el contrato, el equipo sabía si seguía en Libertadores o Sudamericana y cómo nos iba en el torneo colombiano... Todo eso estaba, pero la vida es así y ahora eso está en el aire y sigue así porque nadie sabe esto cuándo se va a recomenzar”.

“Yo creo que las partes están como en la expectativa de qué va a pasar, cuándo arranca de nuevo y demás. Yo siempre he hablado mucho con mis compañeros del cuerpo técnico y también me preguntan, he hablado con mi agente y estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar... Lo que más nos jode a todos es esa incertidumbre”, finalizó el timonel.