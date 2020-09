Tulio Gómez se retractó de sus acusaciones contra Acolfutpro

Tulio Gómez, máximo directivo de América de Cali, cumplió este lunes 21 de septiembre con el requerimiento impuesto por un juzgado y se retractó de las afirmaciones que hizo en contra de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales.

A través de un espacio en el programa 'De Taquito con Marino', el mismo en el cual realizó las afirmaciones que debió retractar, Gómez leyó un comunicado en el aseguró que "por medio de esta declaración doy cumplimiento a la solicitud precedida por el juzgado 23 penal del circuito, con función de conocimiento de Bogotá, declarado el 6 de agosto de 2020. Me retracto de lo dicho en contra de los señores Carlos González Puche y Luis García, de la Asociación Colombiana de Futbolistas".

Seguidamente, el directivo manifestó que la Asociación no le quita plata a los jugadores y no extorsiona a los clubes.

"Acolfutrpo no es una asociación montada para quitarle plata a los jugadores. También me retracto porque no sé si Acolfutrpo y el señor González Puche extorsionan a los clubes", puntualizó.

Hace unos meses, Gómez manifestó en algunos medios de comunicación nacionales que Acolfutpro se aprovechaba de los jugadores y que también cometía irregularidades en su ejercicio. Ante eso, la agremiación instauró una denuncia contra el directivo.