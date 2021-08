Tuve que entrenar hasta en la terraza de mi casa: José Gregorio Lemos tras ganar oro

"La clave era no bajar la guardia, seguir trabajando independientemente de que no se pudieron usar los escenarios durante todo el 2020, Lo que hice fue trabajar en la terraza de la casa, en el antejardín para no perder la fuerza y seguir luchando para obtener los resultados que logramos acá en Tokio", precisó el deportista.

José Gregorio Lemos Rivas se subió al primer lugar del podio en la categoría de lanzamiento de jabalina F38, tras lograr una marca de 60.31 metros, que además de la presea dorada le dio un nuevo récord del mundo.