Uno de los colombianos que estuvo en el Tour sufrió fractura de clavícula 

Esteban Chaves llegó como una de las principales cartas de Colombia para disputar el Tour de Francia 2023. Sin embargo, sufrió una caída en los primeros kilómetros de la etapa 14, entre Annemasse y Morzine les Portes du Soleil, lo que lo obligó a abandonar la competencia.

En principio, se presumió que el bogotano, actual campeón nacional de ruta, había sufrido una fractura de clavícula luego del incidente ocurrido en la 'Grande Boucle'. Sin embargo, este diagnóstico sería completamente diferente.

En el programa Centro Deportivo de Antena 2, el periodista Héctor Urrego explicó que Chaves fue sometido a nuevos exámenes radiológicos en los que se le detectó una fractura de esternón.

Vea también: [Video] Golazo de Linda Caicedo abre el marcador de Colombia ante Alemania

No obstante, el comunicador aseguró que esto no representa nada grave, por lo que el corredor de 33 años deberá guardar reposo: "Esto no amerita una intervención quirúrgica, pero sí requiere una quietud absoluta y total. Es decir, no puede salir a entrenar ni mucho menos montar en bicicleta", precisó.

Asimismo, Urrego señaló que Esteban Chaves tendrá un tiempo de recuperación de seis a ocho semanas, lo que significa que no podrá competir con el Education First en la próxima Vuelta a España.

De esta manera, Chaves es la primera baja del país para una carrera en la que supo terminar en el podio en el año 2016.

Le puede interesar: [Video] Sebastián Viera 'coquetea' con otro equipo de la Liga Betplay; ya fue a verlo jugar

La Clásica Esteban Chaves no se podrá disputar

Por otra parte, Héctor Urrego aseguró que para este año no se disputará la Clásica Esteban Chaves, un evento que hace parte de la programación del Festival de Verano de Bogotá. En su lugar, la Fundación Esteban Chaves realizará un evento diferente.