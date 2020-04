El centrocampista ofensivo de 19 años Agustín Urzi, figura de las selecciones juveniles de Argentina, de Banfield y una de las máximas promesas del fútbol local, aseguró que se "comunicaron" con su agente y con el club desde Atlético de Madrid, Inter, Benfica, Roma, Boca Juniors y Racing Club.



El juvenil sostuvo en diálogo con el canal TNT Sports que es pretendido por muchos equipos europeos, la "mayoría" italianos.

"De Boca y Racing se comunicaron con mi representante y con el club. ¿Quien más? El Inter, el Benfica, la Roma, el Atlético de Madrid también. Y no me acuerdo más. Me olvidé", dijo Urzi, que debutó en diciembre de 2018.



"Sería un sueño jugar en la MLS (liga de Estados Unidos) y en la liga inglesa. Mi viejo y yo seguimos mucho al Manchester City", dijo el centrocampista ofensivo, quien también aseguró que le encantaría jugar en el equipo británico con su compatriota Sergio el 'Kun' Agüero.

Urzi se consagró campeón con la selección sub-23 de los Juegos Panamericanos de Perú 2019 y fue titular y una de las figuras del equipo que ganó el Preolímpico Sudamericano que se disputó este año en Colombia.



Con la sub-20 disputó el Mundial de Polonia de 2019 y jugó los cuatro partidos de la Albiceleste, que fue eliminada en los octavos de final.