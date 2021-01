Valenciano usó marihuana medicinal para superar adicción a las pastillas para dormir

Iván René Valenciano es hoy por hoy uno de los analistas más influyentes del fútbol colombiano. Sus opiniones causan revuelo, en parte por su sinceridad para criticar el desempeño de sus antiguos colegas. En épocas de adulación, el ex delantero del Junior de Barranquilla se caracteriza por la sinceridad en los micrófonos.

Con esa misma honestidad que habla del juego, también se refiere a su vida y a los momentos complicados, luego de haber concluido la carrera como futbolista. Así lo dejó ver en días recientes cuando confesó que acudió a la marihuana medicinal con el fin de superar su adicción a las pastillas para dormir años atrás.

Y es que Valenciano no tuvo problema en reconocer que debió acudir a un medicamento llamado Zolpidem por los problemas de insomnio que padecía. Aunque al comienzo pudo conciliar el sueño, con el paso del tiempo el cuerpo le comenzó a exigir mayores dosis de dicho fármaco. El problema se agravó, ya que no contaba con los recursos suficientes para adquirir Zolpidem en esas cantidades.

“Lo más difícil de una adicción es cuando no hay manera de sostenerla. No contaba con los medios para adquirir las pastillas”, dijo uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol colombiano a Caracol TV. El punto de mayor preocupación llegó cuando fue a un centro asistencial para ser tratado de dicho problema.

Desde entonces tuvo que hacer un cambio en sus hábitos, incluyendo el alcohol (ya no consume), a lo cual se sumó un tratamiento con marihuana medicinal, por recomendación médica, en bajas dosis. “Para poder dormir tengo las medicinas que me recetaron y las acompaño con el cannabis medicinal; me pongo dos milímetros debajo de la lengua y quedo listo para descansar”, dijo Valenciano.

“Las personas no entienden porque no tienen suficiente información. Hay componentes de la marihuana que ayudan a que puedas seguir un procedimiento que te ayude a controlar los problemas de salud que te aquejan y te ofrece una mejor calidad de vida”, agregó el ex futbolista.