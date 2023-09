Vandalizan sede y bus del Deportes Quindío y amenazan al técnico Quintabani

En menos de una semana se han presentado varios ataques en contra de funcionarios del Deportes Quindío, en el último, vandalizado el sector en donde vive el director técnico del equipo, Óscar Héctor Quintabani, y además, la sede administrativa resultó con daños tras un ataque con piedras.

El fin de semana pasado fue atacado con piedras el bus donde se movilizaban los jugadores, dejando como saldo uno de los deportistas con una lesión menor en el labio.

Pero la situación va más allá, en horas de la tarde de este martes fueron pintados grafitis amenazantes en inmediaciones de la casa del técnico, además, la sede administrativa ubicada en el norte de Armenia fue objeto de varios daños tras un ataque con piedras y su fachada fue vandalizada.

La gerente del Deportes Quindío, Angélica Lema, señaló que se tuvo acompañamiento de la Policía Nacional en la sede administrativa, en donde se hizo la recolección de material probatorio.

Asimismo, la ejecutiva precisó que esta situación será planteada en los próximos días en la Comisión Técnica Nacional del Fútbol

“Estuvimos en contacto con la Comisión Técnico Nacional con el apoyo de los abogados del club, donde se consultaron varios puntos que estaban pendientes e informando en la situación que se encontraba Armenia”, indicó la directiva.

Por su parte, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, rechazó estos actos de violencia y señaló que ya se está trabajando de la mano con Policía y Ejército, para identificar a los responsables.

“Esto no genera ningún tipo de ventaja ni de acción a favor del mismo Deportes Quindío, por el contrario, se genera un estigma en contra del mismo equipo y de los hinchas, que no son todos los que están haciendo este tipo de actividades vandálicas”, manifestó el alcalde.

El líder de Artillería Verde Sur, Juan David Bermúdez, la barra más representativa del Deportes Quindío, expresó que no está de acuerdo con estas acciones vandálicas, pues esto que no lleva a nada bueno ni a obtener resultados por parte del club.

“Yo ya sé que estos hechos no generan nada, lo que ocasiona es que hablen mal de la hinchada y de la gente, pero no lleva al Quindío a que sea campeón, a que salga de la B y no lleva a nada positivo”, dijo el seguidor del equipo.

Las autoridades fijaron un compromiso para brindar mayor seguridad en estos sitios, ya que son seis los hechos vandálicos que se han presentado este año en contra del Deportes Quindío.