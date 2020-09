“Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero se ponen bravos porque yo busco el beneficio del equipo. Hay mucha gente que no debería estar en Millonarios y nunca me van a llamar y jamás trabajaría con una gente que piensa diferente a mí, porque yo exijo para un equipo campeón y exijo jugadores de categoría. Y si eso no se lo dan al entrenador es difícil sacar campeón a un equipo”, agregó.

Luego habló de lo que él considera un mal proceder de la directiva: “Siempre hay que rodearse de buenos jugadores para ser campeón. Si no, siempre se va a estar más cerca del fracaso. Millonarios debe entender que es un equipo histórico y grande de Colombia, pero estos directivos no lo entienden y cuando alguien se los dice, ellos se enojan. La gente tiene que darse cuenta de la verdad y no comer vidrio”.

Y cerró con una dura frase hacia la actualidad del club: “¿Tú crees que millonarios está para ser campeón? Está 16, 17 en la tabla... eso no es lo que merece Millonarios. Ojalá salga campeón y me tape la jeta, pero no está en una buena posición”.