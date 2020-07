El Nápoles ganó este sábado por 2-0 al Sassuolo, en un partido de la trigésima sexta y antepenúltima jornada de la Serie A italiana de fútbol en el que a los visitantes le fueron anulados hasta cuatro tantos por fuera de juego, tres de ellos a instancias del VAR.

Lea además: Inter goleó y le quitó el segundo lugar en la tabla al Atalanta

El equipo de Gennaro Gattuso sigue séptimo en la tabla a un punto del Milan, que completa los puestos europeos. Así se lo permitieron los goles del albanés Elseid Hysaj en el minuto 8 y el brasileño Allan en el 94. Ambos con sendos disparos desde fuera del área.

Hysaj abrió el marcador con un disparo fuerte y seco desde fuera del área. Es su primer tanto el equipo partenopeo, al que llegó en la temporada 2015/2016 procedente del Empoli.

El Sassuolo lo intentó de todas las formas posibles, pero los fueras de juego, bien señalados, se impidieron. No subieron al marcador los tantos del serbio Filip Djuricic (m.32 y 37), Francesco Caputo (49) y Domenico Berardi (61).

Le puede interesar: Con gol de Duván Zapata, Atalanta empató con Milan en la Serie A

El Nápoles rubricó el triunfo en el minuto 94 con otro disparo desde fuera de área, esta vez de Allan.

Dos jugadores importantes del Nápoles tuvieron que dejar el campo por molestias físicas: el central griego Konstantinos Manolas salió en el m.60 con un fuerte dolor en el costado izquierdo, y el centrocampista polaco Piotr Zielinski lo hizo con molestias en el tobillo izquierdo.

FINALE | #NapoliSassuolo 2⃣-0⃣



Partita stregata al San Paolo per i neroverdi: finisce 2-0 per i padroni di casa, Sassuolo sfortunato con 4 gol annullati per fuorigioco.#ForzaSasol 💪🖤💚 pic.twitter.com/MVu3Y0tvaV