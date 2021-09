Vicepresidente de Surinam, buscado por la Interpol, jugó a sus 60 años un partido oficial

No es la primera vez –y tal vez no sea la última- que el líder político se pone los guayos para jugar con su equipo, el cual compró en el año de 1992, siendo en sus comienzos el presidente, director técnico y jugador de fútbol. No es raro verlo en fotos alzando los trofeos de la liga local.

El periodista Nahuel Lanzón publicó un hilo con los detalles más importantes de la vida de este carismático y excéntrico líder político, quien es recordado por fundar en 1986 la guerrilla conocida como el ‘Comando Jungla’ que lideró una guerra civil y un golpe de Estado contra el presidente vitalicio Desi Bouterse, con quien casualmente había trabajado siendo su guardaespaldas.

Tras la firma de la paz en 1992, fundó el ‘Partido para la Liberación General y el Desarrollo’, ganando las elecciones, convirtiéndose en la principal y más fuerte corriente política de ese país.