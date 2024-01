[Video] Ana del Castillo sorprendió en Valledupar: cantó el himno a ritmo de vallenato

Alianza F.C. se estrena en Valledupar frente al Deportivo Cali, donde se disputará la fecha 2 de la Liga BetPlay 2024-I. Este será el primer partido que se juega en el estadio César Torres en el Armando Maestre Pavajeau, durante este torneo.

Después de que la alcaldía de Barrancabermeja no llegara a un acuerdo con Alianza F.C., la sede de este equipo cambió y comenzará a ser Valledupar.

Sin embargo, el debut de Alianza en este estadio fue por todo lo alto, pues la reconocida cantante de música vallenata Ana del Castillo se robó toda la atención, cuando antes del pitazo inicial saliera del camerino y entonara las estrofas del himno.

A ritmo de un acordeón, Ana del Castillo cantó el Himno Nacional y el Himno local, mientras todos en la tribuna coreaban a grito entero la letra.

En redes sociales, los internautas no se hicieron esperar y dejaron algunos comentarios divertidos por lo que sucedió en este encuentro entre Alianza y Cali. "Desde hoy me declaro en total apoyo a Alianza Valledupar Lo de Ana Del Castillo es un Hit"; "Ana del Castillo cantando el himno de Colombia en el primer partido de Valledupar en la A con su nuevo equipo Alianza es sublime"; "Y como no podía faltar, Ana del castillo cantando los himnos en el primer partido. Sin palabras jeje", entre otros.