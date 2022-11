[Video] "Casi se saca el cerebro": sorprenden a jugador de Santa Fe en tremenda hurgada de nariz

A principio de semestre, Santa Fe anunció la contratación de Ober Almanza, joven que formó parte de la Selección Colombia que disputó el Torneo Maurice Revello, siendo titular en la derrota por 2-0 ante México y que pertenece al Albacete de España.

Sin embargo, a lo largo del semestre, el joven Almanza no vio minutos y la gente, incluso hinchas de Santa Fe, lo tienen poco presente. Ahora, casi seis meses después de su contratación, el apellido Almanza comenzó a sonar más, pero no por sus goles o asistencias si no por un curioso hecho que ocurrió en el partido de este domingo entre Santa Fe y Junior por los cuadrangulares de Liga BetPlay.

Almanza fue convocado por primera vez en el torneo y fue al banco de suplentes. Lo que llamó la atención, es que en un momento de la transmisión se enfocó a los jugadores que estaban calentando, con tan mala fortuna para el joven debutante que lo sorprendieron hurgándose la nariz, bastante concentrado, con ambas manos.

A continuación el video del hecho: