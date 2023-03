[Video] Hinchas del América llevaron un burro al estadio para burlarse del Junior

Bolillo Gómez arremetió contra su plantel

de los Tiburones salió en rueda de prensa a dar sus sensaciones y se dejó ver muy afectado por lo que estaba pasando con el equipo: "mentalmente no tiene la fuerza, físicamente no tiene la preparación para sostener los 90 minutos. No quiero recién llegado a ver cosas que he visto, tengo que ser prudente y respetuoso de lo que encuentro. Por eso les digo que hablo de América y a nosotros nos cuesta la preparación física".

"A veces quisiera hablar en esta rueda de prensa solo de América, y ustedes ya la cogen. Es un equipo con orden, dinámico, compite, recupera fácil y se mueve. Es normal el resultado de hoy, en estos momentos somos un equipo con dificultades, perdemos el orden y somos lentos, perdemos la fuerza y la condición física nos alcanza para 40 minutos", agregó el estratega.

