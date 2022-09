[Video] Iván Rene Valenciano lloró al regresar a la televisión tras su percance de salud

Uno de los exfutbolistas quien hace parte de programas de opinión en Colombia es Iván René Valenciano, quien ha sido visto en ESPN y Win Sports, siendo este último el canal en el cual reapareció tras las complicaciones de salud que por poco desencadenan en su renuncia.

Pues el pasado martes 13 de septiembre, el exdelantero tenía programado un vuelo para Barranquilla (su ciudad natal), sin embargo, por algunos inconvenientes de salud no pudo viajar y tuvo que ser internado de urgencia en una clínica de Bogotá.

Sin embargo, 13 días más tarde, Valenciano reapareció en Win Sports, y allí contó su experiencia -sin contener las lágrimas- pues fueron varias las conclusiones que sacó luego del infortunado caso de salud.

Iván René Valenciano volvió a la televisión luego de sus inconvenientes de salud

El exfutbolista agradeció a sus compañeros y a los televidentes dado que “fue una situación bastante complicada”. Asimismo, decidió hacer una confesión importante luego de los mensajes de solidaridad, pues “no pensaba volver porque la situación fue dura. Pero bueno, es como en el fútbol, a veces es difícil cuando uno se quiere retirar, los años pasan y todavía sigues”.

Además, Valenciano aprovechó para agradecer porque no alcanzó a tomar el avión: “Le doy gracias a Dios porque no salió (el vuelo), porque donde salga, me sacan del avión con los pies hacia adelante”.

Por último, el exfutbolista de la Atalanta, Junior y la Selección Colombia (entre otros), habló sobre las precauciones que debe tener en adelante, pues: “Soy prediabético ahora, antes no lo era. Toda mi vida tiene que modificarse desde la alimentación hasta la manera de vivir”.