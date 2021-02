[Video] James pone en duda su presencia con la Selección para los partidos de Eliminatoria

El futbolista colombiano James David Rodríguez fue la sensación de las redes sociales este lunes 22 de febrero al realizar su primera transmisión en vivo por la plataforma Twitch, en la cual compartió con sus seguidores mientras disputaba una partida de Call Of Duty: Warzone.

De esta manera, el jugador de Everton le siguió los pasos al argentino Sergio Agüero, al belga Thibaut Courtois y al brasileño Neymar, que han sido algunos de los deportistas que han hecho actividades similares, mientras demuestran su habilidad para los videojuegos.

La experiencia de James llamó tanto la atención de sus seguidores, que la transmisión que realizó alcanzó un pico de usuarios que superó las 5.000 personas activas

Adicionalmente, el colombiano respondió algunas preguntas que le hicieron sus fanáticos en donde habló de la dificultad que habría para estar con la Selección Colombia en la fecha de Eliminatoria de marzo.

En medio de la transmisión, Rodríguez aseguró que no sabía cómo se iba a manejar el tema en la Federación Colombiana de Fútbol y en su club Everton teniendo en cuenta que en caso de salir del Reino Unido le exigirían una cuarentena que le impediría volver a la actividad con los 'toffes'.

"No sé cómo se va a manejar. Vamos a ver qué pasa porque cuando acá uno se da la vuelta tiene que irse a cuarentena. Así que no sé como será", indicó.

