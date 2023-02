[Video] Jefferson Lerma se mandó un lujito y le hizo un golazó al Manchester City

Julián Álvarez y Phil Foden, olvidados por Pep Guardiola en sus últimas alineaciones, dieron este sábado un golpe encima de la mesa y, en su regreso a la titularidad, se erigieron como los principales agitadores del Manchester City en la contundente victoria de los 'citizen' sobre el Bournemouth (0-4).



Julián Álvarez, suplente en los cuatro encuentros anteriores, y Foden, titular solo uno de cinco, demostraron que pueden gozar de más minutos desde el inicio. Ambos impulsaron a sus compañeros hacia la victoria, gestada con un tanto y una asistencia de cada uno en los primeros 51 minutos del encuentro, con los que acabaron con cualquier posible resistencia del Bournemouth.

El noruego Erling Haaland, beneficiado por una de esas asistencias, es la principal causa del frenazo que ha sufrido Julián Álvarez después del Mundial de Qatar. Competir con el depredador más insaciable del planeta fútbol es casi una pelea perdida. Pero, en esta ocasión, a Guardiola se le ablandó el corazón y por sexta vez en el curso, la "Araña" coincidió junto a Haaland en un once inicial para demostrar que la sociedad que forman ambos casi siempre es provechosa.



Las estadísticas, cuando juegan juntos desde el inicio, casi siempre son provechosos para el Manchester City. Con ellos sobre el césped, los 'citizen' ganaron 6-0 al Nottingham Forest, 5-0 al Copenhague y 4-2 al Tottenham, mientras que empataron 0-0 frente al Dortmund y perdieron 1-0 en otro encuentro ante el Tottenham. En aquellos duelos, Haaland acumuló seis goles y Julián Álvarez tres.



En esta ocasión, la "Araña" no jugó junto al noruego en ataque. Se colocó por detrás como lanzadera con llegada en una línea de tres junto a Jack Grealish y a Foden. Y fue el argentino quién se encargó de abrir la lata para dar mucha tranquilidad al City, que se jugaba mantenerse cerca del líder, el Arsenal, ante un equipo inmerso en la pelea por no perder la categoría.



Al cuarto de hora, Julián Álvarez abrió el marcador después de recoger del rechace de un disparo al larguero de Haaland. Sólo tuvo que empujar la pelota a la red bajo de la portería defendida por Neto, pero fue un premio a una insistencia feroz desde el pitido inicial. Además, su tanto no solo colmó sus necesidades individuales. También sirvió para despejar cualquier duda sobre las opciones del Bournemouth, que desde ese momento se hundió sin remedio.



Al acierto de Julián Álvarez pronto le sucedió otra celebración, la de Haaland en el minuto treinta, cuando Foden inició su propia reivindicación con una asistencia de lujo para el noruego, que aprovechó una espuela del joven jugador del City para fusilar a Neto.

Foden aún acapararía protagonismo en la última jugada del acto inicial. Quería más en su partido 200 con la camiseta del City y obtuvo su premio con un tanto gestado en un error de Phillip Billing, que falló en una entrega. Foden, con la caña preparada, resolvió a las mil maravillas ante Neto, desesperado por la falta de contundencia defensiva de sus compañeros.



El 0-3 era una losa insuperable para el Bournemouth, que en la reanudación, muy pronto, tuvo que lamentar otro tanto. Julián Álvarez, de nuevo, reclamó protagonismo cuando se encontró con la pelota dentro del área y fusiló a Neto. Sin embargo, su disparo no iba dirigido a la portería, rebotó en Chris Mepham y el tanto no se lo adjudicaron al argentino.



Sin embargo, de nuevo dejó su sello, como en los minutos anteriores. Y, junto a Foden, fue el mejor de un choque marcado por la rebelión de dos de los olvidados por Guardiola en las últimas jornadas. Ambos hablaron desde el césped y el técnico del City tomó nota después de un partido en el que su equipo, que al final recibió un tanto de Jefferson Lerma, acabó la jornada a dos puntos del Arsenal con un partido más.