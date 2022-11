[Video] Kun Agüero se puso los guantes contra Canelo: "te ganaste el odio total"

Luego de las desafortunadas declaraciones de Saúl 'Canelo' Álvarez sobre Lionel Messi, en las que amenazó al futbolista argentino, varios compatriotas de La Pulga han salido a respaldar al jugador, teniendo en cuenta que todo se trató de un mal entendido pero el boxeador mexicano insiste en generar polémica.

Y es que la presunta imagen de Lionel Messi pateando una camiseta del Tri fue una 'cachetada' para Canelo, quien se ha dedicado a emitir trinos dedicados al argentino, desmintiendo más tarde su detracción por el país gaucho pero ratificando el malestar con Leo.

Así las cosas, una de las figuras quien ha salido a respaldar a Messi es Sergio 'Kun' Agüero, quien durante una transmisión, advirtió a Canelo Álvarez, comentando que no es debido que viaje a Argentina, teniendo en cuenta que se ganó "el odio total" de la población.

"Tengo un grupo de amigos que tenían ganas de ir a verlo en una pelea, pero ya no irán", dijo de entrada el Kun, quien tiene una estrecha relación con Messi, y no dudó en respaldarlo ante tal polémica.

Posteriormente, el exdelantero de la Selección advirtió al mexicano: "Canelo, me parece que no debes pisar Argentina porque te ganaste el odio total... justo con Messi", aludiendo a que insultó a uno de los referentes históricos del país; "es como decir algo en contra de Maradona".

"Jugaste con fuego", le dijo Agüero a Canelo Álvarez, ultimando con una aclaración que incluso causó risas entre los usuarios de redes sociales, pues dijo "lo siento, yo te seguía en Instagram y te dejé de seguir. Me caías bien, hoy no me caes bien".

Cabe recordar que toda la situación se presentó luego de la victoria de Argentina sobre México (2-0) en la segunda fecha de la Copa del Mundo Qatar 2022, la cual devolvió a la vida a la Albiceleste, mientras que le complicó las cuentas a los norteamericanos.