[Video] Linda Caicedo rompió en llanto tras la eliminación de Colombia: las lágrimas de todo un país

La selección colombiana se despidió del Mundial este sábado tras sufrir una remontada de la actual campeona de Europa y una de las favoritas al título, Inglaterra, que superó el gran gol de Leicy Santos (m.44) con los tantos de Lauren Hemp (m.45+7’) y Alessia Russo (m.63) para eliminar a las cafeteras en cuartos de final.



Colombia, convertida en la revelación del torneo, quería seguir sorprendiendo al mundo y agrandar su historia en el Mundial contra la gran potencia inglesa y para ello Nelson Abadía alineó su once de gala con la presencia de la defensa Manuela Vanegas, que no participó en octavos por acumulación de tarjetas.



Pero Inglaterra quiso demostrar su favoritismo y dejar claro a las cafeteras que no sería nada fácil con una primera aproximación peligrosa a los cuatro minutos de juego, cuando las europeas tuvieron una triple ocasión que fue bloqueada por la defensa colombiana. Posteriormente, la acción quedó invalidada por fuera de juego, pero supuso el primer aviso.

Tras este hecho y después de terminar el encuentro, la señal de televisión mostró la reacción de Linda Caicedo, quien no se pudo contener y lloró hasta que fue consolada por una futbolista rival.