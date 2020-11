Natan Levy, luchador de las artes marciales mixtas logró llevarse la victoria en el evento Dana White’s Contender Series ante su oponente Shaheen Santana, a través de una llave que lo dejó inconsciente por unos momentos.

En el evento celebrado el martes 10 de octubre en Las Vegas, el israelí, logró acabar la pelea tras inmovilizar a Shaheen con su brazo derecho sobre el cuello y de esta manera ‘estrangularlo’.

PUT HIM TO SLEEP!@Levy_Natan showed why he's dangerous everywhere 😳



[ #DWCS on #ESPNPlus ] pic.twitter.com/Sy7jNlWFlP