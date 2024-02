Rigoberto Urán señaló que aunque la gente no conocía la historia detrás del deportista, le emociona que la serie ha dejado un mensaje de resiliencia para todo el país, pues le ha enseñado a no rendirse pese a las dificultades. Así mismo, se mostró agradecido de poder acercarse a sus seguidores a través de la novela. “Se me han acercado personas y me han dicho: gracias a la novela mi mamá se salvó de una depresión. Siempre trato de sacar el tiempo para estar con las personas, es mi manera de agradecerle a la gente todo lo que me da”, dijo el ciclista.

Por otro lado, Rigoberto recordó que ha vivido momentos difíciles en su carrera, como el accidente que sufrió en la Vuelta a España del 2019. “Tenía un pulmón explotado, 3 costillas me lo perforaron, tenía clavícula y otras cosas. Cuando llegué a la clínica empezó a llegar mucha gente y me mandaron a la UCI. Michelle llega muy asustada y comienza un calvario, fue algo terrible”, contó Rigo.

Rigoberto Urán anunció su retiro del ciclismo

En la entrevista concedida a Noticias RCN, Rigoberto Urán confirmó que pondrá fin a su etapa como ciclista profesional al final de la temporada. “He hablado con mi familia y con todo el equipo, me da miedo porque es lo que he hecho toda la vida y el ciclismo me lo ha dado todo. Pero ya llegó el momento. Va a ser mi último año como ciclista”, reveló.

El ciclista aseguró que, si bien no hay una fecha confirmada para su retiro, este año correrá su última edición de las carreras. "El equipo quiere que esté en el Tour de Francia y me estoy preparando, después estaré en Juegos Olímpicos. Me voy a retirar en una carrera pero no sé cuál será", informó Urán.