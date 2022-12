[Video] Técnico de España revela si deja que sus jugadores se 'den placer' antes de un partido

Este jueves España se clasificó como segunda de grupo en el Mundial y se medirá a Marruecos el próximo martes, a pesar de haber sido derrotado por Japón, lo que generó muchas críticas al conjunto ibérico.

Luis Enrique, seleccionador de España se mostró muy crítico y aseguró que "en el fútbol no hay lados buenos (del cuadro), que "no" está "contento", porque "no" celebra "derrotas".

Le puede interesar: Los balones del Mundial de Qatar se ponen a cargar como un celular ¿Por qué?

Durante las transmisiones en vivo que ahora acostumbra hacer Luis Enrique, se ha relacionado más con los fanáticos y les responde preguntas de cualquier tipo, de esas que no se acostumbran a hacer en una rueda de prensa.

Recientemente el técnico fue consultado sobre si permite a sus futbolistas hacerse un 'Vladimir' durante la concentración de la Selección de España. La expresión hace referencia a la autosatisfacción sexual.

"Una curiosa expresión. Me imagino lo que puede ser. Todo lo que signifique liberarse y estar en plenitud, es bienvenido. No hace falta que se lo diga el míster. Barra libre. Cada uno que haga lo que quiera siempre que no moleste a los demás. Felicidad es lo que buscamos aquí", señaló el seleccionador.

Hace algunos días también contestó si permite que sus jugadores tengan relaciones sexuales durante una concentración a lo que respondió: "Ahora estamos concentramos y no es que no se pueda tener sexo (...) Entiendo que es algo muy normal, hombre si te pegas una bacanal antes de un partido, pue no es lo más recomendable". Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.

A continuación el video con las declaraciones del técnico español: