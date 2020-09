Era la pelea por el título del peso medio en la UFC. El brasileño Paulo Costa retaba al campeón Israel Adesanya, un nigeriano que no tuvo contemplaciones con el sudamericano y al que terminó mandando a la lona en algo más de un round. El peleador africano fue implacable con su rival al propinarle un nocaut que lo dejó sin reacción para continuar el combate.

Un golpe con la izquierda de Adesanya al mentón de Costa puso fin a la pelea. En ese momento aprovechó para arrodillarse y lanzar un combo de golpes que obligaron al juez a sentenciar las acciones. El nigeriano consumó la victoria y además le bailó el contrincante cuando todavía se encontraba en el suelo. “Fue de pelea del año a dominación del año. Fue extraño, porque, si tu miras cualquiera otra pelea que Costa tuvo, él atacaba a sus rivales como si ellos le debieran dinero. Creo que él conectó un jab esta noche. No intentó un clinch, no intentó presionar, no siguió a Adesanya en el octágono. Fue extraño”, dijo Dana White, presidente de UFC luego de la velada del fin de semana pasado.

“Adesanya fue quirúrgico. Las primeras patadas machucaron la pierna de Costa. Después, le atacó las rodillas. Después conecto con facilidad”, agregó.

Entre tanto, Adesanya no ocultó su euforia. “Todo el mundo decía 'eres aburrido, eres aburrido’. Con esto demostré quién soy y lo que hago en la jaula. Quiero pelear con quien sea. Le dije a Dana White que también puedo hacer lo que sea con quien se", comentó el campeón de los medianos.