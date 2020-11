Vladimir Hernández confirmó que dio positivo para Covid y le envió un mensaje a Nacional

Atlético Nacional sigue sumando malas noticias tras ser goleado en la Liga Betplay a manos de Millonarios y perder a su entrenador, quien renunció tras el penoso resultado en Bogotá. Ahora se ha confirmado que Vladimir Hernández es positivo para coronavirus y por ende estará varios días afuera de la plantilla de Nacional.



El talentoso mediocampista no estuvo convocado para el partido frente a Millonarios en Bogotá y tampoco lo estará para viajar a Uruguay y enfrentar a River este miércoles. Sin embargo, sí jugó ante los charrúas la semana pasada en el empate 1-1 en Medellín por la segunda fase de la Copa Sudamericana, anotando el gol 'verdolaga'.

Lea también: Liga BetPlay: definidos los partidos que tendrán VAR en la fecha 18



A través de un video institucional, Vladimir Hernández confirmó desde su casa que se encuentra bien de salud y que le desea lo mejor a sus compañeros en el partido trascendental de la Copa Sudamericana este miércoles para clasificar a los octavos de final.



"Espero enviar este mensaje para todas las personas que se preguntan por qué no me encuentro con el equipo, lastimosamente he dado positivo para covid-19. Me encuentro asintomático en casa y llevando las recomendaciones del médico. Mi familia se encuentra de la mejor forma y todos estamos bien", señaló en primera medida.

De interés: Millonarios: los puntos que le faltan para clasificar a los cuadrangulares



"Los invito a que se cuiden y a sus familiares también, llevando todos los protocolos sanitarios. Le mando las mejores energías a mis compañeros y sé que con la ayuda de Dios vamos a clasificar en la Copa Sudamericana, loes estaré viendo y apoyando", finalizó el jugador.



Nacional jugará este miércoles 5:15pm (hora de Colombia) frente a River Plate en Uruguay por la vuelta de la segunda fase de la Sudamericana y el próximo domingo será local ante Deportivo Pasto en la fecha 18 de la Liga Betplay.